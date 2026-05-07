Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении

Азербайджан и Монголия подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в соцсети "Х".

В рамках визита в Германию Набиев провел встречу с министром дорог и транспорта Монголии Борхуу Делгэрсайханом. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между странами в транспортной сфере, в особенности увеличения существующих возможностей в области автомобильных и воздушных перевозок.

"Подписано "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии". Этот документ будет способствовать развитию экономических и культурных связей между нашими странами, создаст благоприятные условия для эффективного сотрудничества между авиакомпаниями и сформирует прочную договорно-правовую базу для осуществления полетов", - написал Набиев.