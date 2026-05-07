    Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении

    Инфраструктура
    • 07 мая, 2026
    • 11:36
    Азербайджан и Монголия подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

    Как сообщает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в соцсети "Х".

    В рамках визита в Германию Набиев провел встречу с министром дорог и транспорта Монголии Борхуу Делгэрсайханом. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между странами в транспортной сфере, в особенности увеличения существующих возможностей в области автомобильных и воздушных перевозок.

    "Подписано "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии". Этот документ будет способствовать развитию экономических и культурных связей между нашими странами, создаст благоприятные условия для эффективного сотрудничества между авиакомпаниями и сформирует прочную договорно-правовую базу для осуществления полетов", - написал Набиев.

    Рашад Набиев Борхуу Делгэрсайхан Гражданская авиация Транспортный сектор
    Azərbaycan və Monqolustan hava əlaqəsi haqqında saziş imzalayıb
    Azerbaijan and Mongolia sign air services agreement

