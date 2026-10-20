МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию без крайней необходимости на фоне участившихся в последние дни случаев беспорядков, насилия и гражданского неповиновения в этой стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Гражданам, находящимся во Франции, рекомендуется соблюдать меры безопасности, держаться подальше от мест массового скопления людей и регулярно следить за официальными источниками информации.

Для связи в случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться в посольство Азербайджана во Франции:

Адрес: 78, avenue d'Iéna Paris 75116

Электронная почта: paris@mission.mfa.gov.az, office_paris@mission.mfa.gov.az, consul_paris@mission.mfa.gov.az

Телефоны: +33 (0) 1 44 18 60 20, +33 (0) 1 44 18 60 23

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