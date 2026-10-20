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    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 18:31
    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию

    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию без крайней необходимости на фоне участившихся в последние дни случаев беспорядков, насилия и гражданского неповиновения в этой стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    Гражданам, находящимся во Франции, рекомендуется соблюдать меры безопасности, держаться подальше от мест массового скопления людей и регулярно следить за официальными источниками информации.

    Для связи в случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться в посольство Азербайджана во Франции:

    Адрес: 78, avenue d'Iéna Paris 75116

    Электронная почта: paris@mission.mfa.gov.az, office_paris@mission.mfa.gov.az, consul_paris@mission.mfa.gov.az

    Телефоны: +33 (0) 1 44 18 60 20, +33 (0) 1 44 18 60 23

    Горячая линия (WhatsApp): +33 (6) 74740398

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Франция
    XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Fransaya səfərdən çəkinmələri tövsiyə olunur
    Azerbaijan urges citizens to avoid non-essential travel to France
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