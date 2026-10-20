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    XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Fransaya səfərdən çəkinmələri tövsiyə olunur

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 18:29
    XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Fransaya səfərdən çəkinmələri tövsiyə olunur

    Fransada iğtişaşları, zorakılığı və vətəndaş itaətsizliyi faktlarının son günlər ərzində geniş vüsət aldığını nəzərə alaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının zəruri olmadığı təqdirdə Fransa Respublikasına səfərdən çəkinmələri, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri tövsiyə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) səyahət xəbərdarlığında bildirilib.

    Hazırda Fransada olan Azərbaycan vətəndaşlarından təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmələri, kütləvi toplaşma yerlərindən uzaq durmaları və rəsmi məlumat mənbələrini mütəmadi izləmələri xahiş olunur.

    "Hər hansı bir fövqəladə vəziyyət ilə bağlı vətəndaşlarımızın Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı Səfirliyi ilə aşağıdakı vasitələrlə əlaqə saxlamaları xahiş olunur:

    Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı Səfirliyi

    ÜNVAN: 78, avenue d'Iéna Paris 75116

    E-poçt ünvanı

    paris@mission.mfa.gov.az

    office_paris@mission.mfa.gov.az

    consul_paris@mission.mfa.gov.az

    Əlaqə nömrəsi

    +33 (0) 1 44 18 60 20

    +33 (0) 1 44 18 60 23

    Qaynar xətt: +33 (6) 74740398 (WhatsApp)"

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan səfirlikləri Fransa
    МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во Францию
    Azerbaijan urges citizens to avoid non-essential travel to France
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