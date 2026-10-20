Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября
Милли Меджлис
- 20 октября, 2026
- 18:30
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
23 октября состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено рассмотрение 12 вопросов.
Парламентарии обсудят назначение аудитора Счетной палаты, утверждение частично обновленного Регламента радиосвязи, а также поправки в закон "О государственных закупках" и Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Последние новости
19:18
Инвестиции ГНФАР в фонд денежного рынка BlackRock выросли более чем на 19%Финансы
19:03
В Осло началась встреча Зеленского и УиткоффаДругие страны
19:00
Лейла Абдуллаева и Брижит Макрон обсудили вопросы защиты женщин и детейВнешняя политика
18:53
Немецкий турист: В Баку я видел монумент в память о погибших в Карабахе и многочисленные могилыКарабах
18:47
Фото
Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в АшхабадеKультурная политика
18:46
Фото
В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по конкуруИндивидуальные
18:40
BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия"Энергетика
18:31
МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок во ФранциюВнешняя политика
18:30
Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октябряМилли Меджлис