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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября

    Милли Меджлис
    • 20 октября, 2026
    • 18:30
    Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября

    23 октября состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено рассмотрение 12 вопросов.

    Парламентарии обсудят назначение аудитора Счетной палаты, утверждение частично обновленного Регламента радиосвязи, а также поправки в закон "О государственных закупках" и Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Счетная палата Азербайджанской Республики
    Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 23-də keçiriləcək
    44 filmi
    44 filmi

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