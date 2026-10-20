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    Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 20 oktyabr, 2026
    • 18:09
    Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 23-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib:

    1. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının auditorunun təyin edilməsi haqqında.

    2. "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

    3. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

    4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

    5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və "Aviasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

    6. "Texniki tənzimləmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

    7. "İcra haqqında" və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

    8. "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    9. "Aqrar sahə haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, "Kredit ittifaqları haqqında", "Büdcə sistemi haqqında", "Fitosanitar nəzarəti haqqında" və "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    11. "Məhsul şəhadətnaməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 23 октября
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