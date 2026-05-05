    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

    • 05 мая, 2026
    • 22:20
    Число погибших в результате сегодняшнего российского авиаудара по Запорожской области Украины возросло до 12 человек, пострадали 37.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

    "Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Просто по гражданской инфраструктуре города. Это абсолютно циничный, лишнный какого-либо военного смысла террористический удар. Ни одного дня российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней", - написал он.

    По его словам, также ВС РФ вечером 5 мая нанесли удар по Днепру, где погибли, по предварительным данным, четыре человека.

    Количество погибших в результате сегодняшнего российского авиаудара по Запорожской области Украины возросло до девяти человек, пострадали двое.

    Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в телеграм-канале.

    Отмечается, что пожарные и спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий.

    "Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых шесть детей и двое взрослых", - добавили в ведомстве.

    На местах работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

    Напомним, что сегодня ВС РФ нанесли серию мощных ударов по ряду районов Украины, в результате чего погибли несколько человек.

