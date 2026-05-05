    • 05 мая, 2026
    • 10:01
    Российские удары по четырем областям Украины: 7 погибших, 46 раненых

    Вооруженные силы России атаковали Полтавскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Запорожскую области Украины, в общей сложности погибли 7 человек, еще 46 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

    По информации Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, в ночь на 5 мая российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по региону. В результате атаки погибли 4 человека, еще 31 получил ранения.

    В результате удара повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура. Без газоснабжения остались 3480 абонентов.

    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Черниговской области в результате ударов по частному сектору одного из населенных пунктов пострадали два человека.

    Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате российских атак Днепропетровской области пострадали два человека.

    По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российские войска за сутки совершили более 800 обстрелов по 49 населенным пунктам области. В результате погибли 3 человека, еще 11 получили ранения. Также было зафиксировано два ракетных удара по Запорожью.

    Российско-украинский конфликт Полтавская область Украины Черниговская область Днепропетровская область Запорожская область
    Rusiya Ukraynanın 4 vilayətinə zərbələr endirib, 7 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb
    Russian strikes hit four Ukrainian regions, 7 dead, 46 injured

