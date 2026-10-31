Axios: Поражение республиканцев может привести к возобновлению войны с Ираном

Поражение представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к возобновлению масштабных военных действий против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Согласно его данным, мнения относительно возможного возобновления ударов по Ирану разнятся в американской администрации. В пользу такого решения выступают госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс, а также американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер склоняются к возобновлению переговоров с Тегераном.

По словам одного из источников в администрации, "Трамп может оказаться более склонен отдать приказ о масштабной военной операции, если республиканцы потерпят поражение на промежуточных выборах". В то же время представитель Белого дома, которого цитирует Axios, заявил, что результаты выборов не являются фактором, влияющим на то, какое решение Трамп примет в отношении Ирана.

Axios отмечает, что катарские посредники ранее добились прогресса в ходе контактов в Тегеране, направленных на перезапуск прямых переговоров представителей США и Ирана. По свидетельству портала, контакты с участием катарских посредников продолжатся в Дохе 31 октября.