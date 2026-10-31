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    Axios: Поражение республиканцев может привести к возобновлению войны с Ираном

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 07:39
    Axios: Поражение республиканцев может привести к возобновлению войны с Ираном

    Поражение представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к возобновлению масштабных военных действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

    Согласно его данным, мнения относительно возможного возобновления ударов по Ирану разнятся в американской администрации. В пользу такого решения выступают госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс, а также американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер склоняются к возобновлению переговоров с Тегераном.

    По словам одного из источников в администрации, "Трамп может оказаться более склонен отдать приказ о масштабной военной операции, если республиканцы потерпят поражение на промежуточных выборах". В то же время представитель Белого дома, которого цитирует Axios, заявил, что результаты выборов не являются фактором, влияющим на то, какое решение Трамп примет в отношении Ирана.

    Axios отмечает, что катарские посредники ранее добились прогресса в ходе контактов в Тегеране, направленных на перезапуск прямых переговоров представителей США и Ирана. По свидетельству портала, контакты с участием катарских посредников продолжатся в Дохе 31 октября.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Промежуточные выборы
    Axios: Respublikaçıların məğlubiyyəti İranla müharibənin yenidən başlamasına səbəb ola bilər
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