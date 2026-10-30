Еврокомиссия представила предложение о выделении Украине оставшихся 45 млрд евро кредита
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 19:54
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Европейская комиссия представила механизм, позволяющий европейским странам одобрить выделение Украине оставшихся 45 млрд евро кредитных средств до конца 2027 года.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Европейский союз (ЕС) ранее одобрил кредитную программу для Украины на 90 млрд евро, половину этой суммы планируется предоставить в 2026 году.
Из средств, предусмотренных на 2027 год, 13,3 млрд евро направят на поддержку бюджета, а оставшиеся 31,7 млрд евро - на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины. Еврокомиссия также положительно оценила стратегию финансирования страны.
Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib
European Commission proposes disbursing remaining €45 billion of loan to Ukraine
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