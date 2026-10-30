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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:13
    Avropa Komissiyası Ukraynaya 45 milyard avro kredit ayrılmasını təklif edib

    Avropa Komissiyası Avropa ölkələrinə 2027-ci ilin sonunadək Ukraynaya kredit vəsaitinin qalan 45 milyard avrosunun ayrılmasını təsdiqləməyə imkan verən mexanizm təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Avropa İttifaqı (Aİ) daha əvvəl Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit proqramını təsdiqləyib, bu məbləğin yarısının 2026-cı ildə verilməsi planlaşdırılır.

    2027-ci il üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 13,3 milyard avrosu büdcənin dəstəklənməsinə, qalan 31,7 milyard avro isə Ukraynanın müdafiə-sənaye potensialının maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Avropa Komissiyası həmçinin ölkənin maliyyələşdirmə strategiyasını müsbət qiymətləndirib.

    Ukraynaya yardım Avropa Komissiyası (AK)
    Еврокомиссия представила предложение о выделении Украине оставшихся 45 млрд евро кредита
    European Commission proposes disbursing remaining €45 billion of loan to Ukraine
    MiniBoss
    MiniBoss

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