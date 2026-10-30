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    В Сирии при взрывах мин погибли двое детей, еще трое пострадали

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 19:49
    В Сирии при взрывах мин погибли двое детей, еще трое пострадали

    В Сирии в результате взрывов мин в провинциях Дераа и Хасеке погибли двое детей, еще трое получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на сирийские медиа, в городе Хирбет-Газале провинции Дераа при взрыве мины погиб ребенок, еще один пострадал.

    Глава управления здравоохранения провинции Дераа Халед аль-Омайян сообщил, что обоих детей доставили в Национальную больницу Дераа, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Однако один из них впоследствии скончался от полученных тяжелых ранений.

    Еще один инцидент произошел в пятницу в провинции Хасеке, где при взрыве мины погиб 12-летний мальчик, еще двое детей в возрасте 12 и 14 лет получили ранения.

    По словам родственника детей, мина взорвалась, когда они играли возле зернохранилищ.

    По информации медицинского источника в больнице Тель-Тамера, погибший ребенок был доставлен в медучреждение без признаков жизни. Состояние двух пострадавших оценивается как относительно тяжелое, их перевели в больницы города Хасеке для дальнейшего лечения.

    Минная угроза Подрыв на мине Жертвы среди мирного населения Сирия
    Suriyada mina partlayışları nəticəsində ölənlər və yaralananlar var
    Two children killed, three more injured in landmine explosions in Syria
    MiniBoss
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