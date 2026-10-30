В Сирии при взрывах мин погибли двое детей, еще трое пострадали

В Сирии в результате взрывов мин в провинциях Дераа и Хасеке погибли двое детей, еще трое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на сирийские медиа, в городе Хирбет-Газале провинции Дераа при взрыве мины погиб ребенок, еще один пострадал.

Глава управления здравоохранения провинции Дераа Халед аль-Омайян сообщил, что обоих детей доставили в Национальную больницу Дераа, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Однако один из них впоследствии скончался от полученных тяжелых ранений.

Еще один инцидент произошел в пятницу в провинции Хасеке, где при взрыве мины погиб 12-летний мальчик, еще двое детей в возрасте 12 и 14 лет получили ранения.

По словам родственника детей, мина взорвалась, когда они играли возле зернохранилищ.

По информации медицинского источника в больнице Тель-Тамера, погибший ребенок был доставлен в медучреждение без признаков жизни. Состояние двух пострадавших оценивается как относительно тяжелое, их перевели в больницы города Хасеке для дальнейшего лечения.