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    Suriyada mina partlayışları nəticəsində ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:02
    Suriyada mina partlayışları nəticəsində ölənlər və yaralananlar var

    Suriyanın Dəra və Həsəkə əyalətlərində minaların partlaması nəticəsində 2 uşaq ölüb və 3 nəfər yaralanıb.

    "Report" Suriya mediasına istinadən xəbər verir ki, Dəra əyalətinin Xirbət-Qəzalə şəhərində mina partlayışı zamanı 1 uşaq həlak olub, daha biri isə xəsarət alıb.

    Dəra əyalətinin səhiyyə idarəsinin rəhbəri Xalid əl-Omayyan hər iki uşağın Dəra Milli Xəstəxanasına çatdırıldığını və onlara lazımi tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Lakin onlardan biri sonradan aldığı ağır yaralardan dünyasını dəyişib.

    Daha bir hadisə cümə günü Həsəkə əyalətində baş verib, burada mina partlayışı zamanı 12 yaşlı oğlan həlak olub, 12 və 14 yaşlı daha iki uşaq isə yaralanıb.

    Uşaqların qohumunun sözlərinə görə, mina onlar taxıl anbarlarının yaxınlığında oynayarkən partlayıb.

    Suriya Mina partlayışı
    В Сирии при взрывах мин погибли двое детей, еще трое пострадали
    Two children killed, three more injured in landmine explosions in Syria
    44 filmi
    44 filmi

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