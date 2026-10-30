Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам за последние часы в рамках наступательной операции "Рассвет Йемена".

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя правительственных сил полковника Маджида ан-Нузайли.

По его словам, контратаки на таизском направлении были нацелены на позиции и подкрепления хуситов.