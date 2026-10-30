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    Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 19:42
    Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам

    Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам за последние часы в рамках наступательной операции "Рассвет Йемена".

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя правительственных сил полковника Маджида ан-Нузайли.

    По его словам, контратаки на таизском направлении были нацелены на позиции и подкрепления хуситов.

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    "Yəmən şəfəqi" əməliyyatı çərçivəsində husilərə 1087 zərbə endirilib
    Yemeni government forces claim to have carried out 1,087 strikes against Houthis
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