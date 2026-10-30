Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 19:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам за последние часы в рамках наступательной операции "Рассвет Йемена".
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя правительственных сил полковника Маджида ан-Нузайли.
По его словам, контратаки на таизском направлении были нацелены на позиции и подкрепления хуситов.
"Yəmən şəfəqi" əməliyyatı çərçivəsində husilərə 1087 zərbə endirilib
Yemeni government forces claim to have carried out 1,087 strikes against Houthis
Последние новости
21:09
Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
21:01
Итоги саммита ЕС-Канада: Альянс будущего для укрепления экономической и военной безопасностиДругие страны
20:47
Ушаков: Даты трехсторонней встречи по Украине могут быть объявлены до конца неделиДругие страны
20:38
ОАЭ сообщили о прекращении утечки нефти из танкера Gem No. 2Энергетика
20:32
Брнабич: Президентские выборы в Сербии должны быть проведены до 27 декабряДругие страны
20:20
Binance зарезервировала более $6,34 млрд после хищения средств хакерамиЭкономика
20:13
В Министерстве финансов Азербайджана произошло новое кадровое назначениеФинансы
20:08
На маршруте Баку-Хырдалан произошла задержка в движении поездаИнфраструктура
20:05
Фото
Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награжденияВнутренняя политика