"Yəmən şəfəqi" əməliyyatı çərçivəsində husilərə 1087 zərbə endirilib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 19:50
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Yəmənin hökumət qüvvələri "Yəmən şəfəqi" hücum əməliyyatı çərçivəsində son saatlar ərzində husilərə 1087 zərbə endirdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" hökumət qüvvələrinin nümayəndəsi polkovnik Məcid ən-Nuzeylinin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Taiz istiqamətindəki əks-hücumlar husilərin mövqelərini və dəstək qüvvələrini hədəfə alıb.
Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам
Yemeni government forces claim to have carried out 1,087 strikes against Houthis
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