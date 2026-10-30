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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Yəmən şəfəqi" əməliyyatı çərçivəsində husilərə 1087 zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 19:50
    Yəmən şəfəqi əməliyyatı çərçivəsində husilərə 1087 zərbə endirilib

    Yəmənin hökumət qüvvələri "Yəmən şəfəqi" hücum əməliyyatı çərçivəsində son saatlar ərzində husilərə 1087 zərbə endirdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" hökumət qüvvələrinin nümayəndəsi polkovnik Məcid ən-Nuzeylinin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Taiz istiqamətindəki əks-hücumlar husilərin mövqelərini və dəstək qüvvələrini hədəfə alıb.

    Yəməndə vətəndaş müharibəsi Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Правительственные силы Йемена заявили о нанесении 1087 ударов по хуситам
    Yemeni government forces claim to have carried out 1,087 strikes against Houthis
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