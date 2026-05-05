    Украина откроет посольство в Бахрейне

    Украина объявила о решении открыть посольство в Манаме (Королевство Бахрейн).

    Как передает Report, об это написал глава МИД Украины Андрей Сибига в своем телеграм-канале по итогам встречи бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

    "В рамках визита президента Владимира Зеленского в Бахрейн я был рад провести двустороннюю встречу с моим коллегой доктором Абдуллатифом Аль-Заяни", – сообщил Сибига.

    По его словам, сегодня Украина объявила о своем решении открыть посольство в Манаме. "Мы также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерствами иностранных дел Украины и Бахрейна. Это конкретные шаги к более прочному и структурированному партнерству", – сообщил Сибига.

    Он также отметил, что стороны договорились углубить двустороннее сотрудничество, которое получило реальный импульс в последние годы после первого визита министра Бахрейна в Украину в 2023 году.

    По словам украинского министра, нынешние переговоры были сосредоточены на региональной безопасности. "Украина выражает солидарность с Бахрейном и другими странами ССАГЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) перед лицом безответственных дестабилизирующих действий Ирана", – отметил он.

    Сибига подчеркнул, что ситуация в Ормузском проливе требует особого внимания, поскольку свобода судоходства должна быть гарантирована как краеугольный камень глобальной энергетической безопасности и стабильности международных рынков. "Мы договорились усилить координацию в международных организациях и расширить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и стабильности поставок", – подчеркнул он.

    По его словам, Украина готова предложить практические решения, в частности поделиться своим опытом в противодействии угрозам безопасности и укреплении устойчивости.

    Ukrayna Bəhreyndə səfirlik açacaq

