КСИР: В Ормузском проливе загорелся нефтяной танкер
- 20 октября, 2026
- 20:15
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В южном коридоре Ормузского пролива загорелся нефтяной танкер, нарушивший установленные правила.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
"Сегодня в первой половине дня мониторинговые группы Военно-морских сил, осуществляющие постоянное наблюдение и контроль за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в запретной зоне горящий танкер, нарушивший установленные правила", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нефтяной танкер, несмотря на предупреждения, отключил системы слежения и попытался пройти через запретную зону в южном коридоре Ормузского пролива.
"Ответственность за последствия нескоординированных действий ложится на нарушителей правил", - говорится в заявлении Военно-морских сил КСИР.