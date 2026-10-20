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    КСИР: В Ормузском проливе загорелся нефтяной танкер

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 20:15
    КСИР: В Ормузском проливе загорелся нефтяной танкер

    В южном коридоре Ормузского пролива загорелся нефтяной танкер, нарушивший установленные правила.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

    "Сегодня в первой половине дня мониторинговые группы Военно-морских сил, осуществляющие постоянное наблюдение и контроль за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в запретной зоне горящий танкер, нарушивший установленные правила", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что нефтяной танкер, несмотря на предупреждения, отключил системы слежения и попытался пройти через запретную зону в южном коридоре Ормузского пролива.

    "Ответственность за последствия нескоординированных действий ложится на нарушителей правил", - говорится в заявлении Военно-морских сил КСИР.

    Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Нефтяной танкер
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