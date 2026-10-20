КСИР: В Ормузском проливе загорелся нефтяной танкер

В южном коридоре Ормузского пролива загорелся нефтяной танкер, нарушивший установленные правила.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Сегодня в первой половине дня мониторинговые группы Военно-морских сил, осуществляющие постоянное наблюдение и контроль за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в запретной зоне горящий танкер, нарушивший установленные правила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяной танкер, несмотря на предупреждения, отключил системы слежения и попытался пройти через запретную зону в южном коридоре Ормузского пролива.

"Ответственность за последствия нескоординированных действий ложится на нарушителей правил", - говорится в заявлении Военно-морских сил КСИР.