В тяжелом ДТП в Джульфе погиб 4-летний мальчик, пострадали восемь человек

В селе Аразин Джульфинского района Нахчыванской АР произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщает местное бюро Report, в аварии скончался 4-летний Г. С., еще восемь человек получили травмы.

Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведется расследование.