В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа

В Осло началась встреча украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство УНИАН.

Ожидается, что позднее к переговорам присоединятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

В состав украинской делегации также входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.