В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 19:03
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В Осло началась встреча украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Как передает Report, об этом сообщило агентство УНИАН.
Ожидается, что позднее к переговорам присоединятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.
В состав украинской делегации также входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
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