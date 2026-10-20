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    В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 19:03
    В Осло началась встреча Зеленского и Уиткоффа

    В Осло началась встреча украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство УНИАН.

    Ожидается, что позднее к переговорам присоединятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

    В состав украинской делегации также входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Александр Стубб Йонас Гар Стёре Украина Соединенные Штаты Америки (США)
    Osloda Zelenski və Uitkoffun görüşü başlayıb
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