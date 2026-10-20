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    Канада и Турция планируют подписать декларацию о сотрудничестве в разных сферах

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 21:15
    Канада и Турция планируют подписать декларацию о сотрудничестве в разных сферах

    Канада и Турция намерены подписать совместную декларацию об углублении двустороннего сотрудничества в четырех областях, включая оборону и энергетику.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Согласно информации, документ планируется подписать в ходе визита премьер-министра Канады Марка Карни в Турцию на этой неделе.

    Ожидается, что декларация также охватит экономическое сотрудничество, в том числе продвижение переговоров о свободной торговле, а также укрепление социальных и дипломатических связей. По словам источника, стороны планируют создать комитеты по каждому из четырех направлений для разработки планов действий.

    Карни станет первым премьер-министром Канады, который посетит Турцию с отдельным двусторонним визитом. В четверг в Анкаре он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а в пятницу в Стамбуле, как ожидается, проведет встречи с представителями турецкого бизнеса.

    Марк Карни Канада Турция
    Kanada və Türkiyə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamağı planlaşdırır
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