Канада и Турция планируют подписать декларацию о сотрудничестве в разных сферах

Канада и Турция намерены подписать совместную декларацию об углублении двустороннего сотрудничества в четырех областях, включая оборону и энергетику.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Согласно информации, документ планируется подписать в ходе визита премьер-министра Канады Марка Карни в Турцию на этой неделе.

Ожидается, что декларация также охватит экономическое сотрудничество, в том числе продвижение переговоров о свободной торговле, а также укрепление социальных и дипломатических связей. По словам источника, стороны планируют создать комитеты по каждому из четырех направлений для разработки планов действий.

Карни станет первым премьер-министром Канады, который посетит Турцию с отдельным двусторонним визитом. В четверг в Анкаре он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а в пятницу в Стамбуле, как ожидается, проведет встречи с представителями турецкого бизнеса.