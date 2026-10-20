Сахиба Гафарова отметила важность межпарламентского сотрудничества в эпоху ИИ

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова отметила важность определения новых направлений межпарламентского сотрудничества в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и технологического прогресса.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского парламента, спикер высказалась об этом на совместной пресс-конференции глав законодательных органов государств - членов ТюркПА по итогам 15-го пленарного заседания организации в столице Кыргызстана Бишкеке.

Сахиба Гафарова выразила благодарность кыргызской стороне за оказанное высокое внимание и гостеприимство. Она отметила, что в рамках официального визита на встрече с председателем парламента Кыргызстана Марленом Маматалиевым с участием делегаций были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления межпарламентских связей в духе союзнических отношений между Баку и Бишкеком.

Было подчеркнуто, что за прошедшие годы ТюркПА прошла значительный путь развития и превратилась в важную платформу, содействующую взаимовыгодному сотрудничеству и играющую активную роль в международной парламентской дипломатии. Спикер указала, что заседание Совета и 15-е пленарное заседание Ассамблеи прошли успешно, на встречах были рассмотрены итоги деятельности организации за прошедший период, были обсуждены приоритеты и перспективы сотрудничества на предстоящий период.

С. Гафарова также обратила внимание на то, что тема пленарного заседания имеет особую актуальность с точки зрения вызовов современной эпохи, и 15-е пленарное заседание ТюркПА внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение деятельности организации.