Главы МИД Турции и Нидерландов обсудили двусторонние отношения и подготовку к саммиту НАТО
- 05 мая, 2026
- 23:12
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.
Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.
Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения. В ходе разговора в центре внимания также находилась подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Турции.
