Главы МИД Турции и Нидерландов обсудили двусторонние отношения и подготовку к саммиту НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

Как передает Report, об этом сообщил Haber Global.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения. В ходе разговора в центре внимания также находилась подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Турции.