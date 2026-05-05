Hakan Fidan niderlandlı həmkarı ilə telefonda danışıb
Region
- 05 may, 2026
- 22:44
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan niderlandlı həmkarı Tom Berendsen ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, tərəflər ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Danışıq zamanı həmçinin Türkiyədə keçiriləcək NATO Zirvəsinə hazırlıqlar da diqqət mərkəzində olub.
