    Hakan Fidan niderlandlı həmkarı ilə telefonda danışıb

    • 05 may, 2026
    • 22:44
    Hakan Fidan niderlandlı həmkarı ilə telefonda danışıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan niderlandlı həmkarı Tom Berendsen ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, tərəflər ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Danışıq zamanı həmçinin Türkiyədə keçiriləcək NATO Zirvəsinə hazırlıqlar da diqqət mərkəzində olub.

    Hakan Fidan Tom Berendsen Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Главы МИД Турции и Нидерландов обсудили двусторонние отношения и подготовку к саммиту НАТО
    Turkish, Dutch foreign ministers discuss ties in phone call

