Rubio: ABŞ Ukrayna üzrə irəliləyişin olmamasından məyusdur - Yenilənib
- 20 oktyabr, 2026
- 15:59
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ABŞ hökuməti Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin nizamlanmasında irəliləyişin olmamasından məyusdur.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Marko Rubio Hindistanda jurnalistlərə bildirib.
"Danışıqlarda irəliləyişin olmaması bizi məyus edir", - M.Rubio deyib.
O qeyd edib ki, ABŞ üçün həm Ukrayna, həm də Rusiya ilə əlaqələri saxlamaq vacibdir, çünki hər iki tərəflə fikir mübadiləsi aparmadan böhranın həllini tapmaq qeyri-mümkündür.
M.Rubio həmçinin vurğulayıb ki, münaqişənin eskalasiyası və onun yeni ərazilərə yayılması riski qalmaqdadır.
ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə 45 dəqiqəlik telefon danışığı zamanı bildirib ki, Vaşinqtonun Kiyevlə kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi məsələsində siyasəti dəyişməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rubionu Hindistana səfəri zamanı müşayiət edən "CBS News" jurnalisti Cennifer Ceykobs "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Prezident Donald Tramp açıq şəkildə bildirdi ki, bu cür dəyişikliklərlə bağlı heç bir göstəriş verməyib, buna görə də heç nə dəyişməyib. Mən dəyişikliklərin baş verdiyi barədə məlumatları görürəm, lakin onlar sadəcə olaraq həqiqətə uyğun deyil", - Ceykobs dövlət katibinin sözlərini sitat gətirir.