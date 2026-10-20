Рубио: США разочарованы отсутствием прогресса по Украине - Обновлено
- 20 октября, 2026
- 15:47
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Власти США разочарованы отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам глава Госдепартамента США Марко Рубио в Индии.
"Нас расстраивает отсутствие прогресса на переговорах", - сказал Рубио.
Он отметил, что для США важно поддерживать контакты как с Украиной, так и с Россией, поскольку найти решение кризиса невозможно без обмена мнениями с обеими сторонами.
Рубио также подчеркнул, что сохраняется риск эскалации конфликта и его распространения на новые территории.
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе 45-минутного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что политика Вашингтона в вопросе обмена разведданными с Киевом не изменилась.
Как передает Report, об этом журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, сопровождающая Рубио во время его визита в Индию, сообщила в соцсети X.
"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что не отдавал распоряжений о подобных изменениях, поэтому ничего не изменилось. Я вижу сообщения о том, что изменения произошли, но они просто не соответствуют действительности", - приводит Джейкобс слова госсекретаря.