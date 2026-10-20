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    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

    ASK
    • 20 oktyabr, 2026
    • 17:39
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

    Şəmkir rayonunda iri və xırdabuynuzlu heyvanların satışı üçün yeni bazar tikilərək istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report" Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müasir tələblərə uyğun inşa edilən bazarda heyvan sağlamlığının qorunması, baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi və biotəhlükəsizliyin təmin olunması üçün zəruri infrastruktur yaradılıb.

    Beləliklə, Şəmkir heyvan satışı bazarının istifadəyə verilməsi ilə ölkədə fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 23-ə çatıb.

    Vurğulanıb ki, bazarda baytarlıq nəzarətinin təşkili məqsədilə kliniki baxış platforması, dezbaryerlər və izolyatorlar quraşdırılıb. Həmçinin heyvanların çəkisinin və bədən temperaturunun ölçülməsi üçün müvafiq avadanlıqlar yerləşdirilib.

    Heyvanların saxlanılması, nümayişi, yüklənməsi və boşaldılması üçün xüsusi bölmələr ayrılıb. Bununla yanaşı, su və yem təchizatı, işıqlandırma və tullantıların idarə olunması sistemləri qurulub.

    Vurğulanıb ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən aparılan qiymətləndirmə nəticəsində bazarda baytarlıq-sanitariya və biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğun şəraitin yaradılması nəzərə alınıb.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl Bərdə, Göygöl, Salyan, Göyçay, Şamaxı, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Biləsuvar, Kürdəmir, Abşeron, Masallı, Ağsu, Sabirabad, Xaçmaz, Ağdaş, Zaqatala, Qazax, Gədəbəy rayonlarında, Cəlilabadın Təzəkənd və Alar kəndlərində və Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıb.

    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb
    Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Şəmkir Kənd təsərrüfatı heyvanları
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