    Зольфагари: Тегеран не запускал ракеты и беспилотники по территории ОАЭ

    Зольфагари: Тегеран не запускал ракеты и беспилотники по территории ОАЭ

    Иранские военные не запускали ракеты и беспилотники по территории ОАЭ.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил представитель Центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

    "Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили никаких ракетных и беспилотных операций против ОАЭ, и если бы такие действия имели место, мы бы решительно и открыто об этом заявили. Поэтому доклад Министерства обороны этой страны категорически опровергается и не имеет никаких оснований", - сказал он.

    Если территория ОАЭ будет использоваться для атаки против Ирана, то Тегеран даст сокрушительный ответ, добавил Зольфагари.

    Отметим, что силы противовоздушной обороны ОАЭ сообщают, что уже два дня отражают атаки со стороны Ирана. Удары начались на фоне временного режима прекращения огня между США и Ираном.

    Zülfüqari: Tehran BƏƏ ərazisinə raket və ya pilotsuz təyyarə atmayıb

