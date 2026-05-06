В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение
В регионе
- 06 мая, 2026
- 05:05
В иранской провинции Керманшах зафиксировано землетрясение магнитудой 5.
Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение страны.
По имеющейся информации, подземные толчки были зарегистрированы в районе Западный Гилан провинции.
Сейсмологический центр Тегеранский университет сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Информации о разрушениях или жертвах не поступало.
