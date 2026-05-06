Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение

    • 06 мая, 2026
    • 05:05
    В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение

    В иранской провинции Керманшах зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

    Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение страны.

    По имеющейся информации, подземные толчки были зарегистрированы в районе Западный Гилан провинции.

    Сейсмологический центр Тегеранский университет сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

    Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

    İranda 5 maqnitudada zəlzələ olub

