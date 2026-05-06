В иранской провинции Керманшах произошло землетрясение

В иранской провинции Керманшах зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

Как передает Report, об этом сообщает государственное телевидение страны.

По имеющейся информации, подземные толчки были зарегистрированы в районе Западный Гилан провинции.

Сейсмологический центр Тегеранский университет сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Информации о разрушениях или жертвах не поступало.