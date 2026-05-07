WSJ: Госдеп США предупредил дипломатов о запрете использовать закрытую информацию для ставок

Государственный департамент США предупредил американских дипломатов о недопустимости использования служебной и конфиденциальной информации при заключении ставок на онлайн-платформах.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, соответствующее предупреждение было направлено сотрудникам внешнеполитического ведомства США в виде внутренней служебной записки.

В документе отмечается, что публикации в СМИ вызвали обеспокоенность возможным использованием американскими чиновниками непубличных правительственных данных для ставок на платформах прогнозных рынков, включая Kalshi и Polymarket. В Госдепартаменте подчеркнули, что применение такой информации в личных финансовых интересах является недопустимым и рассматривается как серьезное нарушение.

По данным WSJ, записка была разослана дипломатическим сотрудникам США по всему миру вскоре после судебного заседания по делу американского военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка. Он отказался признать вину по делу, связанному со ставками на возможное вторжение США в Венесуэлу и захват президента этой страны Николаса Мадуро.

Источники издания считают, что стремительный рост популярности так называемых рынков предсказаний - онлайн-площадок, где пользователи делают ставки на вероятность политических, военных и иных общественно значимых событий, - может создать для США новые риски в сфере национальной безопасности.

Ранее портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей выступает за запрет ставок на исход событий общественно-политического характера, включая выборы, правительственные решения, военные действия и спортивные соревнования.