    "WSJ": ABŞ Dövlət Departamenti diplomatlara xəbərdarlıq edib

    07 may, 2026
    • 04:52
    WSJ: ABŞ Dövlət Departamenti diplomatlara xəbərdarlıq edib

    ABŞ Dövlət Departamenti amerikalı diplomatlara onlayn platformalarda mərc edərkən xüsusi və məxfi məlumatlardan istifadə etməmələri barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report"un "The Wall Street Journal"a istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq xəbərdarlıq ABŞ Dövlət Departamentinin əməkdaşlarına daxili memorandum şəklində göndərilib.

    Sənəddə qeyd olunub ki, mediada yayılan məlumatlar ABŞ rəsmiləri tərəfindən "Kalshi" və "Polymarket" də daxil olmaqla proqnoz bazarı platformalarına mərc etmək üçün qeyri-dövlət hökumət məlumatlarından istifadənin mümkünlüyü ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb.

    Dövlət Departamenti bu cür məlumatların şəxsi maliyyə mənfəəti üçün istifadəsinin qəbuledilməz olduğunu və ciddi pozuntu hesab edildiyini vurğulayıb.

    "WSJ"nin məlumatına görə, nota amerikalı hərbçi Hannon Ken Van Daykın məhkəmə iclasından qısa müddət sonra dünyanın hər yerindəki ABŞ diplomatik heyətinə göndərilib. O, ABŞ-ın Venesuelaya mümkün müdaxiləsi və bu ölkənin prezidenti Nikolas Maduronun həbsi ilə bağlı mərclərlə bağlı işə görə özünü təqsirli bilməyib.

    Nəşrin mənbələri hesab edir ki, istifadəçilərin siyasi, hərbi və digər sosial əhəmiyyətli hadisələrin ehtimalına mərc etdiyi onlayn platformalar adlanan proqnoz bazarlarının populyarlığının sürətlə artması ABŞ üçün yeni milli təhlükəsizlik riskləri yarada bilər.

    ABŞ Dövlət Departamenti Diplomatik nümayəndəliklər
    WSJ: Госдеп США предупредил дипломатов о запрете использовать закрытую информацию для ставок

