İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Rinkeviçs: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi yaxın gələcəkdə imzalanmalıdır

    Region
    • 07 may, 2026
    • 18:18
    Rinkeviçs: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi yaxın gələcəkdə imzalanmalıdır

    Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçs Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report" Latviya prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, İrəvanda Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşlərində bildirib.

    "Latviya ürəkdən ümid edir ki, yaxın gələcəkdə hərtərəfli və davamlı sülh sazişi bağlanacaq", - o bildirib.

    Rinkeviçs, həmçinin Ermənistanla ikitərəfli əməkdaşlığa toxunaraq Latviyanın münasibətlərin möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib:

    "Biz onları dərinləşdirmək və genişləndirmək istəyirik, bu da müntəzəm siyasi dialoqda və praktiki əməkdaşlıqda öz əksini tapacaq".

    Latviya Prezidenti İrəvanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri gücləndirmək istəyinə Riqanın qətiyyətli dəstəyini təsdiqləyib.

    Edqars Rinkeviçs Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Latviya
    Ринкевичс: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано в ближайшем будущем
    Latvian President Rinkevics hopes Baku-Yerevan peace deal will be signed soon

    Son xəbərlər

    20:06

    Fərid Qayıbov: "Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirində fərqli finala şahidlik etdik"

    Futbol
    19:57

    Rusiya mayın 8-dən 10-dək atəşkəs elan edib

    Region
    19:50
    Foto

    Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:45

    SOCAR komandasının baş məşqçisi: "Böyükhesablı qələbə bizim üçün də sürpriz oldu"

    Futbol
    19:44

    ABŞ İraqın neft nazirinin müavininə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:33

    Hicran Nəsirova: Yaradıcılığıma göstərilən bu etimada görə ölkə başçısına minnətdaram

    Mədəniyyət siyasəti
    19:27

    Rəşad Nəbiyev və Anaklaudiya Rossbax WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    19:21
    Foto

    Rumen Radev Bolqarıstan hökumətini formalaşdırmaq üçün mandat alıb

    Digər ölkələr
    19:13

    Ukrayna ordusu "Kaspiysk" ərazisində "Karakurt" raket gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti