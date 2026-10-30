SEPAH Hörmüz boğazında iki neft tankeri ilə bağlı insident barədə məlumat yayıb
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 15:11
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İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazında iki neft tankeri ilə bağlı insident barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.
"Hər iki tanker naviqasiya və lokasiya sistemlərini söndürüb və ABŞ hərbçilərinin dəstəyi ilə "icazə verilməyən marşrut"la boğazdan çıxmağa cəhd edib", - məlumatda bildirilib.
Hadisə ilə bağlı konkret təfərrüatlar açıqlanmayıb.
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