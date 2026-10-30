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    В КСИР заявили об инциденте с танкерами в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 15:01
    В КСИР заявили об инциденте с танкерами в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    "Оба танкера отключили все свои системы навигации и определения местоположения и при содействии американских военных попытались выйти из пролива по "неразрешенному маршруту"", - говорится в сообщении.

    Конкретных данных о произошедшем не приводится.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    SEPAH Hörmüz boğazında iki neft tankeri ilə bağlı insident barədə məlumat yayıb
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