В КСИР заявили об инциденте с танкерами в Ормузском проливе
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 15:01
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.
"Оба танкера отключили все свои системы навигации и определения местоположения и при содействии американских военных попытались выйти из пролива по "неразрешенному маршруту"", - говорится в сообщении.
Конкретных данных о произошедшем не приводится.
Последние новости
16:29
Джейхун Байрамов: Азербайджан – активный участник региональных проектовВнешняя политика
16:25
Итальянская Eni начала добычу газа на месторождении Маха в ИндонезииДругие страны
16:22
Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении необходимых шагов для подписания мирного соглашенияВнешняя политика
16:15
Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйстваВнутренняя политика
16:09
Замминистра: Площадь Карабахского нацпарка составит 88,4 тыс. га, он охватит пять районовКарабах
16:09
Токаев предложил странам ОТГ использовать ВОЛС, запущенную Азербайджаном и КазахстаномВ регионе
16:04
Мирзиёев предложил реализовать 100 стратегических проектов в рамках ОТГВ регионе
15:48
Школу-интернат в Алматы закрыли на 60 дней после массового отравленияВ регионе
15:45
Фото
Видео
В Зангилане состоялся велопробег ко Дню ПобедыИндивидуальные