В КСИР заявили об инциденте с танкерами в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

"Оба танкера отключили все свои системы навигации и определения местоположения и при содействии американских военных попытались выйти из пролива по "неразрешенному маршруту"", - говорится в сообщении.

Конкретных данных о произошедшем не приводится.