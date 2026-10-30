İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 760 milyon dollara yaxınlaşıb

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 15:28
    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 760 milyon dollara yaxınlaşıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 759 milyon 552,9 min ABŞ dolları olub.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 250 milyon 401,4 min ABŞ dolları (24,7 %) azdır.

    Son 1 ildə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına ixracının dəyəri 65,9 % artaraq 80 milyon 304,43 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 29,3 % azalaraq 679 milyon 247,66 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə ABŞ ilə ticarət ümumi dövriyyənin 2 %-i qədər olub. O cümlədən, bu ölkəyə ixrac ümumi ixracın 0,3 % -ni, ABŞ-dən idxal isə ümumi idxalın 5 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:28
    Giorgi Meşvildişvili dünya çempionatında bürünc medal uğrunda yarışacaq - Yenilənib-2
    Fərdi
    16:15
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
    İnfrastruktur
    16:12
    Azərbaycanda 8 ayda elektron satınalmaların dəyəri 2,7 milyard manat olub
    Biznes
    16:12
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    Daxili siyasət
    16:11
    Ceyhun Bayramov: Türk dövlətləri imkanlarını həm tranzit, həm də qarşılıqlı ticarətin inkişafı üçün istifadə etməlidir
    Xarici siyasət
    16:09
    "Azər Türk Bank" "atb360" tətbiqini yenilədi: Ailə bankçılığı və yeni rəqəmsal imkanlar
    Maliyyə
    16:09
    Şavkat Mirziyoyev TDT çərçivəsində 100 strateji layihənin həyata keçirilməsini təklif edib
    Region
    16:09
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
    Region
    16:06
    Foto
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti