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    "Mançester Siti" Rayan Şerkini 90 milyon avroya satmağa hazırdır

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 15:07
    Mançester Siti Rayan Şerkini 90 milyon avroya satmağa hazırdır

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu futbolçusu Rayan Şerki üçün təxmini qiymət müəyyən edib.

    "Report" "CaughtOffside"a istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" 23 yaşlı yarımmüdafiəçini 90 milyon avroya satmağa hazırdır.

    İspaniyanın "Real" və Fransanın PSJ komandaları oyunçu ilə maraqlanır. Hər iki klub fransalı futbolçu ilə bağlı durumu izləyir və onu heyətinə qatmaq imkanını nəzərdən keçirir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yayından "Mançester Siti"də çıxış edən Rayan Şerkinin müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilədək qüvvədədir.

    Rayan Şerki Mançester Siti FK Real Madrid FK PSJ FK
    44 filmi
    44 filmi

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