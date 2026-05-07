    Ринкевичс: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано в ближайшем будущем

    • 07 мая, 2026
    • 18:13
    Ринкевичс: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано в ближайшем будущем

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу латвийского президента, об этом он заявил на встречах с высокопоставленными лицами Армении в Ереване.

    "Латвия искренне надеется, что в ближайшем будущем будет заключено всеобъемлющее и прочное мирное соглашение", - сказал он.

    Ринкевичс также коснулся двусторенного сотрудничества с Арменией, выразив заинтересованность Латвии в укреплении отношений: "Мы хотим углубить и расширить их, что отразится в регулярном политическом диалоге и практическом сотрудничестве".

    Президент Латвии подтвердил решительную поддержку Ригой стремления Еревана к укреплению связей с Европейским союзом (ЕС).

    Эдгарс Ринкевичс Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Армения Латвия Европейский союз (ЕС)
    Rinkeviçs: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi yaxın gələcəkdə imzalanmalıdır
    Latvian President Rinkevics hopes Baku-Yerevan peace deal will be signed soon

