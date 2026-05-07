Ринкевичс: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано в ближайшем будущем

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу латвийского президента, об этом он заявил на встречах с высокопоставленными лицами Армении в Ереване.

"Латвия искренне надеется, что в ближайшем будущем будет заключено всеобъемлющее и прочное мирное соглашение", - сказал он.

Ринкевичс также коснулся двусторенного сотрудничества с Арменией, выразив заинтересованность Латвии в укреплении отношений: "Мы хотим углубить и расширить их, что отразится в регулярном политическом диалоге и практическом сотрудничестве".

Президент Латвии подтвердил решительную поддержку Ригой стремления Еревана к укреплению связей с Европейским союзом (ЕС).