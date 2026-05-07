Энергетический кризис станет ключевой темой саммита АСЕАН на Филиппинах

Лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проведут на Филиппинах переговоры, в центре которых окажутся последствия энергетического кризиса и нестабильности на Ближнем Востоке для экономик региона.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, встречи пройдут в четверг и пятницу на острове Себу, на которых примут участие лидеры, главы внешнеполитических и экономических ведомств 11 стран АСЕАН.

По словам министра иностранных дел Филиппин Марии Терезы Лазаро, приоритетными вопросами станут энергетическая и продовольственная безопасность. Эти темы особенно важны для региона с населением почти 700 млн человек, значительная часть которого зависит от импорта топлива.

Дипломаты и аналитики считают, что нынешняя ситуация станет серьезным испытанием для председательства Филиппин в АСЕАН. Маниле предстоит координировать региональные меры реагирования на внешние экономические риски, одновременно удерживая в повестке внутренние проблемы объединения.

Среди них - гражданский конфликт в Мьянме, напряженность в Южно-Китайском море, а также до сих пор нерешенный пограничный спор между Таиландом и Камбоджей, который в прошлом году привел к человеческим жертвам.