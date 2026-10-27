Стубб, Стёре и Путин обсудили конфликт между РФ и Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и возобновлению переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Финляндии.

Телефонный разговор стал продолжением встречи двух лидеров в Осло 20 октября и прошел по согласованию с Украиной. Целью разговора было напрямую передать Путину послания относительно будущих переговоров, которые должны способствовать прекращению войны.

Стубб и Стёре подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат оказывать Украине поддержку, а также заявили о необходимости завершить войну и возобновить переговоры.

"Разговор был откровенным и содержательным. Мы являемся соседями России. Итог этой войны окажет непосредственное влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", - заявил Стубб.

В свою очередь, Стёре отметил, что война сопровождается огромными человеческими и материальными потерями.

Стороны также подчеркнули общую заинтересованность Финляндии и Норвегии в обеспечении стабильности и предсказуемости в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

При этом в сообщении отмечается, что Стубб и Стёре выступали в разговоре исключительно как лидеры своих стран и не представляли Европу в целом.