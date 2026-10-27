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    Стубб, Стёре и Путин обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 13:48
    Стубб, Стёре и Путин обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и возобновлению переговоров.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Финляндии.

    Телефонный разговор стал продолжением встречи двух лидеров в Осло 20 октября и прошел по согласованию с Украиной. Целью разговора было напрямую передать Путину послания относительно будущих переговоров, которые должны способствовать прекращению войны.

    Стубб и Стёре подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат оказывать Украине поддержку, а также заявили о необходимости завершить войну и возобновить переговоры.

    "Разговор был откровенным и содержательным. Мы являемся соседями России. Итог этой войны окажет непосредственное влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", - заявил Стубб.

    В свою очередь, Стёре отметил, что война сопровождается огромными человеческими и материальными потерями.

    Стороны также подчеркнули общую заинтересованность Финляндии и Норвегии в обеспечении стабильности и предсказуемости в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

    При этом в сообщении отмечается, что Стубб и Стёре выступали в разговоре исключительно как лидеры своих стран и не представляли Европу в целом.

    Александр Стубб Йонас Гар Стёре Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Stubb, Störe və Putin Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişəni müzakirə ediblər
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