Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

Азербайджан и нидерландская компания C. Steinweg Group обсудили привлечение новых грузопотоков через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с главным исполнительным директором нидерландской компании Ульфом Боллом.

"Мы обсудили перспективы развития Среднего коридора, расширение транзитных и логистических возможностей Азербайджана, модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, а также возможности расширения деятельности и инвестиций компании в стране", - говорится в сообщении.

Набиев отметил, что на встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности международных грузоперевозок и потенциальных направлений сотрудничества с компаниями холдинга AZCON.