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    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2026
    • 13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

    Азербайджан и нидерландская компания C. Steinweg Group обсудили привлечение новых грузопотоков через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с главным исполнительным директором нидерландской компании Ульфом Боллом.

    "Мы обсудили перспективы развития Среднего коридора, расширение транзитных и логистических возможностей Азербайджана, модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, а также возможности расширения деятельности и инвестиций компании в стране", - говорится в сообщении.

    Набиев отметил, что на встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности международных грузоперевозок и потенциальных направлений сотрудничества с компаниями холдинга AZCON.

    Средний коридор Транспортная инфраструктура Азербайджано-нидерландские отношения Рашад Набиев
    Azərbaycan və Niderland şirkəti yük axınının artırılmasını müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Dutch company discuss boosting cargo flows
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