В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе

В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в преступлениях против национальной безопасности в связи с инцидентом, произошедшим в прошлом месяце вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление главного прокурора Королевской прокуратуры Фрэнка Фергюсона.

По его словам, сегодня 24-летнему Мохмеду Абдулкариму и 24-летнему Нуману Эсгиру были предъявлены обвинения в соответствии с законом о национальной безопасности.

"Королевская прокурорская служба решила привлечь к ответственности двух человек за нарушение Закона о национальной безопасности по результатам расследования, проведенного полицией по борьбе с терроризмом, в связи с громким инцидентом, связанным с авиабазой RAF Fairford. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами в ходе этого сложного расследования", – заявил Фергюсон.