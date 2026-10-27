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    В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 13:46
    В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе

    В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в преступлениях против национальной безопасности в связи с инцидентом, произошедшим в прошлом месяце вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление главного прокурора Королевской прокуратуры Фрэнка Фергюсона.

    По его словам, сегодня 24-летнему Мохмеду Абдулкариму и 24-летнему Нуману Эсгиру были предъявлены обвинения в соответствии с законом о национальной безопасности.

    "Королевская прокурорская служба решила привлечь к ответственности двух человек за нарушение Закона о национальной безопасности по результатам расследования, проведенного полицией по борьбе с терроризмом, в связи с громким инцидентом, связанным с авиабазой RAF Fairford. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами в ходе этого сложного расследования", – заявил Фергюсон.

    Авиабаза Фэрфорд Уголовное дело Великобритания
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