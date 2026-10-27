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    ЮНКТАД: Стриминговые сервисы формируют 70% доходов музыкальной индустрии

    Искусство
    • 27 октября, 2026
    • 14:10
    ЮНКТАД: Стриминговые сервисы формируют 70% доходов музыкальной индустрии

    Стриминговые сервисы формируют 70% доходов музыкальной индустрии, объем услуг в цифровом формате за последнее десятилетие рос в среднем на 8% в год.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник секции торговли услугами и развития ЮНКТАД Дун У на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, креативная экономика обладает значительным потенциалом для экономического роста и диверсификации. Согласно оценкам ЮНКТАД, в 2021 году ее вклад в ВВП в 53 странах, где проводилось исследование, составил 6,8%.

    В свою очередь, генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов заявил, что государство должно создавать экосистему для развития креативных индустрий и выступать в качестве регулятора, а не участника рынка.

    По его словам, для развития отрасли необходимо формировать рынки для производства и экспорта продукции, создавать новые каналы продвижения и привлекать частные инвестиции.

    Основатель и генеральный директор Alem Entertainment GP Ернур Рысмагамбетов со своей стороны отметил, что около 85% кинопродукции, представленной сегодня на рынке Казахстана, составляют отечественные фильмы.

    По его словам, в последние годы в Казахстане значительно вырос интерес к национальному контенту: "Если десять лет назад около 85% кинопроката приходилось на голливудские фильмы и продукцию других стран, то сейчас зрители все чаще выбирают отечественные картины".

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Дун У Рашад Азизов Ернур Рысмагамбетов ЮНКТАД Организация Объединённых Наций (ООН)
    UNCTAD: Striminq xidmətləri musiqi sənayesi gəlirlərinin 70 %-ni formalaşdırır
    UNCTAD: Streaming services account for 70% of music industry revenue
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