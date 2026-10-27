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    Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестиционную дорожную карту на $900 млн

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 14:00
    Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестиционную дорожную карту на $900 млн

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне в ходе встречи в Душанбе обсудили реализацию инвестиционной дорожной карты на 2026-2030 годы объемом $900 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

    В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества, ход реализации совместных проектов и возможности расширения инвестиционного взаимодействия.

    Отмечено, что сотрудничество Таджикистана с ЕБРР продолжается с 1993 года. За это время число проектов банка в стране достигло 201, а совокупный объем инвестиций превысил 1,1 млрд евро.

    Особое внимание на встрече уделили реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, в том числе строительству солнечных электростанций с привлечением частного капитала. Президент подчеркнул, что эти проекты важны для надежного обеспечения населения и предприятий электроэнергией, а также увеличения экспорта чистой энергии в страны региона. Он предложил рассмотреть возможности участия банка в их финансировании.

    Стороны также обсудили модернизацию сетей передачи и распределения электроэнергии и сокращение потерь.

    Кроме того, Рахмон подчеркнул необходимость увеличения прямого финансирования производственных предприятий и расширения доступа малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, к долгосрочному финансированию на доступных условиях. Отдельно рассматривались вопросы расширения финансирования в национальной валюте и подготовки отечественных предприятий к выпуску облигаций.

    В числе других тем были улучшение доступа населения к питьевой воде, модернизация систем канализации и орошения, совершенствование управления государственными предприятиями и подготовка проектов государственно-частного партнерства.

    Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах образования и цифровизации, а также привлечение грантов и технической помощи для реализации социальных и климатических проектов.

    Эмомали Рахмон Маттео Патроне Таджикистан Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
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