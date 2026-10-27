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    Министр культуры: Таджикистан привержен целям и принципам Бакинского процесса

    Kультурная политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:56
    Министр культуры: Таджикистан привержен целям и принципам Бакинского процесса

    Таджикистан привержен целям и принципам Бакинского процесса.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен на совместной специальной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса в Баку.

    По ее словам, успех совместных усилий зависит от приоритета общих интересов, равноправного участия государств и использования технологических достижений для устойчивого развития.

    Сатториен подчеркнула, что технологический прогресс не должен подрывать культурную устойчивость или вытеснять языки с ограниченными цифровыми ресурсами. Напротив, он должен способствовать сохранению и развитию национальных культурных ценностей, исторической памяти и языков.

    "В Таджикистане защита культурного суверенитета и обеспечение полноценного участия национальных языков и культур в системах искусственного интеллекта рассматриваются как важная часть межгосударственного и международного сотрудничества в технологическом секторе", - отметила министр.

    По ее словам, искусственный интеллект должен стать инструментом сохранения культурного наследия и укрепления взаимопонимания, а не фактором культурного неравенства и отчуждения между народами.

    Матлубахон Сатториён Бакинский процесс Азербайджано-таджикские отношения VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Mədəniyyət naziri: Tacikistan Bakı prosesinin məqsəd və prinsiplərinə sadiqdir
    Tajikistan сommitted to goals and principles of Baku Process, culture minister says
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