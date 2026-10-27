Гендиректор: ИСЕСКО сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева по поддержке образования в Африке

Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта по поддержке образования женщин и девочек в Африке.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик журналистам в Баку.

По его словам, проект начался в Буркина-Фасо, затем его планируется реализовать в Нигере и Чаде.

"ИСЕСКО и Азербайджан связывают давние и прочные партнерские отношения. Мы уже долгое время работаем в Азербайджане и реализовали целый ряд проектов. Сегодня я встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему признательность, а также передал благодарность стран, которые на протяжении многих лет получали поддержку Азербайджана", - сказал он.

Гендиректор ИСЕСКО также подчеркнул важность поддержки Азербайджаном культурных инициатив.

"Азербайджан развивает культуру и способствует укреплению мира, и эта платформа имеет огромное значение. Думаю, мы вынесем отсюда много важных посылов. Утреннее выступление президента Ильхама Алиева вдохновляет. Я верю, что мы сможем воплотить озвученные тезисы в жизнь и перейти от обязательств к их реализации. Именно к этому мы и стремимся", - отметил он.