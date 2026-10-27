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    Гендиректор: ИСЕСКО сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева по поддержке образования в Африке

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 14:05
    Гендиректор: ИСЕСКО сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева по поддержке образования в Африке

    Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта по поддержке образования женщин и девочек в Африке.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик журналистам в Баку.

    По его словам, проект начался в Буркина-Фасо, затем его планируется реализовать в Нигере и Чаде.

    "ИСЕСКО и Азербайджан связывают давние и прочные партнерские отношения. Мы уже долгое время работаем в Азербайджане и реализовали целый ряд проектов. Сегодня я встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему признательность, а также передал благодарность стран, которые на протяжении многих лет получали поддержку Азербайджана", - сказал он.

    Гендиректор ИСЕСКО также подчеркнул важность поддержки Азербайджаном культурных инициатив.

    "Азербайджан развивает культуру и способствует укреплению мира, и эта платформа имеет огромное значение. Думаю, мы вынесем отсюда много важных посылов. Утреннее выступление президента Ильхама Алиева вдохновляет. Я верю, что мы сможем воплотить озвученные тезисы в жизнь и перейти от обязательств к их реализации. Именно к этому мы и стремимся", - отметил он.

    Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Фонд Гейдара Алиева Салим бин Мухаммед аль-Малик
    Baş direktor: ICESCO Afrikada təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıq edir
    ICESCO chief: Organization partners with Heydar Aliyev Foundation to support education in Africa
    44 filmi
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