Мирбек Мамбеталиев: Кыргызстан придает особое значение поддержке межкультурного диалога

Кыргызстан придает особое значение поддержке межкультурного диалога.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев на дискуссии "От партнерства к совместной деятельности: усиление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта" в рамках специальной совместной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса.

Он привел в пример отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, назвав их образцом взаимного уважения и диалога.

"Бакинский процесс превратился в важную международную платформу с точки зрения укрепления взаимопонимания и культурного сотрудничества между народами. Братские отношения, существующие между Кыргызстаном и Азербайджаном, являются ярким примером этого сотрудничества. Кыргызстан открыт для расширения обменов среди молодежи и использования возможностей ИИ. Укрепление мира и взаимопонимания, развитие межкультурного диалога имеют важное значение с точки зрения сохранения и дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Кыргызстаном".

Мамбеталиев отметил, что в развитии отношений между двумя странами роль лидеров имеет важное значение.

По его словам, сегодня общая задача, стоящая перед миром, - это переход от диалога и партнерства к конкретной совместной деятельности:

"В условиях глобализации, распространения дезинформации и развития искусственного интеллекта культура приобретает особое значение как основа доверия и взаимного уважения".

Министр добавил, что для Кыргызстана культурный диалог тесно связан с сохранением национального наследия и уважением к культурному многообразию.