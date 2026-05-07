Пентагон заключил со Scale AI контракт на $500 млн для внедрения искусственного интеллекта

Министерство обороны США заключило с компанией Scale AI контракт на сумму 500 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, соглашение направлено на расширение использования технологий искусственного интеллекта в процессах обработки данных и принятия решений в американском военном ведомстве.

По данным агентства, новый контракт в пять раз превышает по объему соглашение, которое Scale AI получила от Пентагона в сентябре 2025 года.

Руководитель направления Scale AI по работе с государственным сектором Дэн Тадросс заявил, что заключение нового контракта свидетельствует о намерении Министерства обороны США активно внедрять современные ИИ-инструменты в свою деятельность.

Bloomberg также напоминает, что в январе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о планах расширить применение технологий искусственного интеллекта в оборонном ведомстве и устранить бюрократические препятствия, мешающие их оперативному внедрению.