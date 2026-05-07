Пентагон заключил со Scale AI контракт на $500 млн для внедрения искусственного интеллекта
- 07 мая, 2026
- 04:51
Министерство обороны США заключило с компанией Scale AI контракт на сумму 500 млн долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, соглашение направлено на расширение использования технологий искусственного интеллекта в процессах обработки данных и принятия решений в американском военном ведомстве.
По данным агентства, новый контракт в пять раз превышает по объему соглашение, которое Scale AI получила от Пентагона в сентябре 2025 года.
Руководитель направления Scale AI по работе с государственным сектором Дэн Тадросс заявил, что заключение нового контракта свидетельствует о намерении Министерства обороны США активно внедрять современные ИИ-инструменты в свою деятельность.
Bloomberg также напоминает, что в январе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о планах расширить применение технологий искусственного интеллекта в оборонном ведомстве и устранить бюрократические препятствия, мешающие их оперативному внедрению.