Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пентагон заключил со Scale AI контракт на $500 млн для внедрения искусственного интеллекта

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 04:51
    Пентагон заключил со Scale AI контракт на $500 млн для внедрения искусственного интеллекта

    Министерство обороны США заключило с компанией Scale AI контракт на сумму 500 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, соглашение направлено на расширение использования технологий искусственного интеллекта в процессах обработки данных и принятия решений в американском военном ведомстве.

    По данным агентства, новый контракт в пять раз превышает по объему соглашение, которое Scale AI получила от Пентагона в сентябре 2025 года.

    Руководитель направления Scale AI по работе с государственным сектором Дэн Тадросс заявил, что заключение нового контракта свидетельствует о намерении Министерства обороны США активно внедрять современные ИИ-инструменты в свою деятельность.

    Bloomberg также напоминает, что в январе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о планах расширить применение технологий искусственного интеллекта в оборонном ведомстве и устранить бюрократические препятствия, мешающие их оперативному внедрению.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Искусственный интеллект Пит Хегсет
    Pentaqon süni intellektlə bağlı yarım milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Последние новости

    06:13

    США намерены создать более дешевые аналоги ракет Patriot

    Другие страны
    05:44

    Новая Зеландия обсуждает с Австралией и Великобританией замену устаревающих фрегатов

    Другие страны
    05:19

    В Германии намерены усилить полномочия разведслужб для борьбы с гибридными угрозами

    Другие страны
    04:51

    Пентагон заключил со Scale AI контракт на $500 млн для внедрения искусственного интеллекта

    Другие страны
    04:11

    Энергетический кризис станет ключевой темой саммита АСЕАН на Филиппинах

    Другие страны
    03:47

    WSJ: Госдеп США предупредил дипломатов о запрете использовать закрытую информацию для ставок

    Другие страны
    03:12

    КНДР заявила об отсутствии обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия

    Другие страны
    02:46

    Остан Гулсби: Война против Ирана все больше похожа на инфляционный шок

    Другие страны
    02:18

    Глава Минторга США не смог объяснить визит семьи на остров Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей