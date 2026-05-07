В Германии намерены усилить полномочия разведслужб для борьбы с гибридными угрозами

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выступил за существенное расширение полномочий немецких спецслужб, включая Федеральную разведывательную службу Германии и Ведомство по охране конституции.

Отмечается, что глава МВД ФРГ намерен добиться того, чтобы разведывательные структуры страны получили более широкие возможности для сбора секретной информации и реагирования на современные угрозы.

По данным издания, Добриндт хочет превратить немецкую разведку в более эффективный инструмент противодействия шпионажу, кибератакам, саботажу и другим формам гибридного воздействия.

Согласно планируемой реформе, агенты Федеральной разведывательной службы Германии смогут не только получать информацию, но и предпринимать активные меры против источников угроз. В частности, речь идет о возможности противодействия кибератакам из-за рубежа путем перегрузки сетевых систем противника электронными письмами и цифровыми запросами. Такая тактика может привести к нарушению линий связи атакующей стороны.

Кроме того, немецкие спецслужбы могут получить право вмешиваться в работу технических систем противника. В публикации говорится, что агенты БНД в перспективе смогут влиять на чертежи, конструкцию деталей беспилотников, а также препятствовать обновлению программного обеспечения военной авиации в сопредельных государствах. Ранее подобные действия для германской разведки были запрещены.

Отдельное внимание в Берлине намерены уделить усилению наблюдения за террористическими группировками. По данным Bild, немецкое правительство обеспокоено зависимостью от информации, поступающей от иностранных разведслужб, в том числе из США, и допускает, что такие каналы могут быть сокращены.

Добриндт заявил, что реформа необходима для того, чтобы Германия могла эффективно отвечать на современные вызовы и защищаться от шпионажа, диверсий и киберугроз.

Издание также не исключает, что после изменения законодательства немецкие спецслужбы будут активнее собирать данные за рубежом, включая прослушивание мобильных телефонов. Кроме того, секретная информация о террористах может храниться дольше, тогда как сейчас такие данные в ряде случаев подлежат удалению через шесть месяцев или максимум через десять лет.