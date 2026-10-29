Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 08:11
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
"Объединенный комитет начальников штабов анализирует технические характеристики и дальность действия северокорейского снаряда", - говорится в сообщении.
В Министерстве обороны Японии же подчеркнули, что КНДР запустила баллистическую ракету, она уже упала в море.
Другие детали запуска к настоящему моменту не приводятся.
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