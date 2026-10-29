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    Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 08:11
    Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

    Северная Корея запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

    "Объединенный комитет начальников штабов анализирует технические характеристики и дальность действия северокорейского снаряда", - говорится в сообщении.

    В Министерстве обороны Японии же подчеркнули, что КНДР запустила баллистическую ракету, она уже упала в море.

    Другие детали запуска к настоящему моменту не приводятся.

    Запуск баллистической ракеты Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) Япония Южная Корея
    Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb
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