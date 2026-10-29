Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2026
- 08:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində naməlum mərmi buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi Koreya Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi Şimali Koreya mərmisinin texniki xüsusiyyətlərini və uçuş məsafəsini təhlil edir", - məlumatda deyilir.
Yaponiya Müdafiə Nazirliyindən isə vurğulanıb ki, Şimali Koreya ballistik raket buraxıb, o, artıq dənizə düşüb.
Hazırkı vaxta qədər buraxılışın digər detalları açıqlanmayıb.
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcəkFutbol
09:13
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulurFutbol
09:11
Xankəndidə MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclası keçirilirBiznes
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)Maliyyə
09:05
Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edibXarici siyasət
09:04
Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi mübarizəyə başlayırFərdi
09:04
Konstitusiya Məhkəməsində Nərimanov Rayon Məhkəməsinin müraciəti əsasında qərar qəbul olunubHadisə
09:02
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)Maliyyə
08:57
Salvador dörd vətəndaşını əsirlikdən azad etmək üçün Haitiyə qoşun göndərəcəkDigər ölkələr