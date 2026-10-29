Пожар в ядерной лаборатории США привел к радиационному выбросу

В Национальной лаборатории Саванна-Ривер на территории ядерного комплекса Минэнерго США в Южной Каролине произошел пожар, сопровождавшийся выбросом радиоактивных веществ.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WRDW со ссылкой на администрацию комплекса.

"На данный момент нет признаков последствий за пределами территории Саванна-Ривер", - говорилось в уведомлении. Причину происшествия в нем не уточняли, пообещав предоставить дополнительные сведения позднее.

Возгорание произошло в одном помещении лаборатории. В сообщении, которое приводит телеканал, говорится о "нефильтрованном выбросе радиоактивных веществ на уровне земли", пожар потушен.

Режим чрезвычайной ситуации на территории комплекса объявили в среду в 17:39 по местному (01:39 четверга по бакинскому) времени. В качестве меры предосторожности въезд на объект закрыли, а железнодорожное, речное и воздушное движение поблизости ограничили.