В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 05:16
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Один из пилотов погиб в результате столкновения двух самолетов во время тренировочного полета в Уругвае.
Как передает Report, об этом сообщило издание Subrayado со ссылкой на заявление ВВС.
По информации издания, инцидент произошел в районе курортного города Гуасувира в южном департаменте Канелонес. Два небольших самолета столкнулись при выполнении элемента в воздухе.
В ВВС Уругвая заявили, что один самолет после столкновения совершил аварийную посадку, а другой разбился в лесистой местности, в результате чего находившийся в кабине пилот погиб. Пилот другого самолета не пострадал.
Погибшему пилоту было 58 лет, он был офицером ВВС в отставке, указывает Subrayado.
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