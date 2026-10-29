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    В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 05:16
    В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов

    Один из пилотов погиб в результате столкновения двух самолетов во время тренировочного полета в Уругвае.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Subrayado со ссылкой на заявление ВВС.

    По информации издания, инцидент произошел в районе курортного города Гуасувира в южном департаменте Канелонес. Два небольших самолета столкнулись при выполнении элемента в воздухе.

    В ВВС Уругвая заявили, что один самолет после столкновения совершил аварийную посадку, а другой разбился в лесистой местности, в результате чего находившийся в кабине пилот погиб. Пилот другого самолета не пострадал.

    Погибшему пилоту было 58 лет, он был офицером ВВС в отставке, указывает Subrayado.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Уругвай
    Uruqvayda iki təyyarə toqquşub, pilotlardan biri həlak olub
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