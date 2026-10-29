В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов

Один из пилотов погиб в результате столкновения двух самолетов во время тренировочного полета в Уругвае.

Как передает Report, об этом сообщило издание Subrayado со ссылкой на заявление ВВС.

По информации издания, инцидент произошел в районе курортного города Гуасувира в южном департаменте Канелонес. Два небольших самолета столкнулись при выполнении элемента в воздухе.

В ВВС Уругвая заявили, что один самолет после столкновения совершил аварийную посадку, а другой разбился в лесистой местности, в результате чего находившийся в кабине пилот погиб. Пилот другого самолета не пострадал.

Погибшему пилоту было 58 лет, он был офицером ВВС в отставке, указывает Subrayado.